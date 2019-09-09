На матчах чемпионата Европы по футболу 2020 в Санкт-Петербурге болельщики смогут пить алкоголь

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-09T15:48:08+03:00

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Генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Петербурге Алексей Сорокин подтвердил, что пить пиво на "Газпром Арене" во время матчей чемпионата Европы по футболу теперь официально разрешено. Соответствующая поправка к закону уже принята, поскольку это важное обязательство принимающей стороны турнира. По словам Сорокина, опыт продажи пива на чемпионате мира в 2018 году более чем благоприятный и для рекламодателей и для покупателей.

- Мы пережили очень большой турнир, в ходе которого продавали пиво на стадионах – и не столкнулись ни с одним инцидентом. То есть очень трудно доказать, что продажа пива пагубно влияет на обстановку на стадионе, дестабилизирует ее, - приводит слова Сорокина официальный сайт будущего турнира.

Напомним, что матчи ЕВРО-2020 впервые пройдут не в одном, а в разных городах Европы. Среди 12-ти счастливчиков есть и Санкт-Петербург. Арена на Крестовском острове примет не только три игры группы В, но и один четвертьфинальный матч.

ИСТОЧНИК KP.RU