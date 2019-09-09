Петербуржцу дали почти семь лет колонии за перерезанное сожительнице горло

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-09T16:11:53+03:00

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В Приморском районе Санкт-Петербурга мужчину признали виновным в покушении на убийство сожительницы. Во время возникшего между ними конфликта, он схватил нож и набросился на женщину, перерезав ей горло. На момент преступления петербуржец был сильно пьян.

- Суд установил, что в ночь с 07 на 08 декабря 2018 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, подсудимый перерезал горло своей сожительнице. Из его показаний следует, что совершению преступления предшествовала ссора между ним и потерпевшей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

К счастью, вовремя прибывшим на место происшествия врачам скорой помощи удалось спасти жизнь истекающей кровью женщины. Теперь ближайшие 6 лет и 10 месяцев она не увидит чуть не отправившего ее на тот свет возлюбленного. Именно к такому сроку лишения свободы его приговорил суд. Все это время ему предстоит провести в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU