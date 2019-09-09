Водитель Daewoo сбил пешехода в Красном селе, а потом еще и обругал его

СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-09T16:35:07+03:00

В Красном Селе водитель иномарки сбил на "зебре" людей и обругал их. Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

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Около 12 дня на проспекте Ленина в Красносельском районе водитель Daewoo сбил мужчину на пешеходном переходе. Судя по видео в сообществе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село", владельца машины не смутил снижающий ход рядом автобус. В результате Daewoo тормозил пару метров с пешеходом на капоте. После удара шокированный пострадавший резко встал с асфальта, перекинулся парой слов с обидчиками и продолжил движение. Пользователи соцсетей удивились крепкому здоровью мужчины и осудили действия нарушителя, который поспешил тут же уехать с места ДТП.

- Пострадавший, вероятно, не в курсе, что можно обратиться за компенсацией лечения в страховую обидчика.

- Смело моральный вред на пару миллионов! Тысяч 400-500 одобрит судья.

- Неужели испугался, что за капот платить заставят?

Очевидцы добавляют, что в Daewoo сидели 2 темноволосых и смуглых мужчины. Сообщается, что они вызывающе наорали на сбитого пешехода, перед тем как скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU