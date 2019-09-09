2019-09-09T16:50:31+03:00
Происшествия

В отеле Петроградского района пьяный мужчина избил девушку

Он набросился на нее с кулаками в ответ на сделанное ей замечание
Ксения АЛЕШИНА
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В Петроградском районе постоялицу отеля избил нетрезвый парень.В Петроградском районе постоялицу отеля избил нетрезвый парень.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Петербурге конфликт с пьяным молодым человеком закончился печально для 29-летней девушки: он поднял на нее руку, в результате чего она получила травмы и оказалась в травмпункте. Инцидент произошел 7 сентября в отеле, расположенном на Большом проспекте Петроградской стороны.

- Нетрезвый мужчина зашел в отель, где начал вести себя несдержанно. Проживающая в гостинице девушка сделала мужчине замечание, после чего он нанес ей удар по лицу, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Администрация гостиницы оперативно отреагировала на случившееся, нажав тревожную кнопку. На место происшествия приехали росгвардейцы, которые задержали хулигана и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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