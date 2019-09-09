На три тона светлее: Гранитную набережную Мойки в Петербурге очищают от грязи

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-09T18:06:44+03:00

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Набережная Мойки изменилась в цвете: стала заметно светлее. На участке от Синего до Красного моста кипят работы – специалисты занимаются пескоструйной очисткой гранита. Обрабатывают камень специальным составом прямо с воды. На плавучей конструкции установлено необходимое оборудование. Как отметили в «Мостотресте», один берег Мойки таким образом уже очистили. Сейчас дело за вторым. Работы идут на четной стороне, в районе дома №60 по набережной.

Гранит становится заметно светлее на несколько тонов.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Все эти работы идут в плановом порядке, в рамках содержания объектов. В этом году много где проводились такие мероприятия, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Мостотреста».

К слову, светлеющие набережные напомнили о новом оттенке стен Петропавловской крепости. В августе фасады исторического сооружения очищали первый раз за всю историю с момента его постройки. Делали это по новой технологии – с использованием мелкого кварцевого песка. Впрочем, набережных такое новшество не коснулось.

– Это старая стандартная технология, она принимается у нас на всех таких объектах, – добавили в пресс-службе «Мостотреста».

Пескоструйную обработку ведут на четной стороне набережной Мойки.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU