Назван новый руководитель Следственного комитета по Ленинградской области
В Санкт-Петербурге в управлениях Следственного комитета пройдут кадровые перестановки. Указом президента России руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Сергей Сазин освобожден от своей должности.
- Указ президента России был подписан 7 сентября, - сообщили "КП-Петербург" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - Сергей Тихонович перейдет на работу в СУ СКР по Ленинградской области на должность руководителя управления.
Сейчас обязанности руководителя СУ СКР по Ленобласти исполняет Павел Выменец.
Также указом президента России освобожден от своей должности первый заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Виктор Белостоцкий.
- Указов о его назначении на новую должность не было, - пояснили "КП" в управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU