Назван новый руководитель Следственного комитета по Ленинградской области

СЕГОДНЯ 17:29 2019-09-09T17:30:15+03:00

Им станет начальник Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР

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В Санкт-Петербурге в управлениях Следственного комитета пройдут кадровые перестановки. Указом президента России руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Сергей Сазин освобожден от своей должности.

- Указ президента России был подписан 7 сентября, - сообщили "КП-Петербург" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - Сергей Тихонович перейдет на работу в СУ СКР по Ленинградской области на должность руководителя управления.

Сейчас обязанности руководителя СУ СКР по Ленобласти исполняет Павел Выменец.

Также указом президента России освобожден от своей должности первый заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР Виктор Белостоцкий.

- Указов о его назначении на новую должность не было, - пояснили "КП" в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU