Бензовоз врезался в остановившуюся на КАД иномарку

СЕГОДНЯ 17:45 2019-09-09T17:45:12+03:00

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Жуткая авария произошла днем в понедельник, 9 сентября, на Кольцевой автодороге (КАД) в Петербурге. Скания врезалась в стоявшую на трассе Тойоту. Об этом рассказали очевидцы в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». К счастью, никто не пострадал. А то, что произошло до столкновения, вполне можно назвать чудом. По словам очевидцев, из иномарки вышли женщина и ребенок, оставив машину прямо на дороге.

- На 7-ом километре внешнего кольца КАД. Бензовоз не заметил остановившуюся Тойоту Матрикс. В салоне Тойоты никого не было, женщина с ребенком в этот момент вышла, - рассказал очевидец в соцсети.

Судя по фото, легковушка почти полностью смята и восстановлению явно не подлежит. Обстоятельства аварии весьма странные, ведь остановка на КАД – злостное нарушение правил дорожного движения. Зачем водителю потребовалось бросить машину на дороге, не ясно. А в комментариях к записи пользовали Сети уже предполагают, что авто сломалось еще до аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU