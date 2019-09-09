Ремонт трех улиц стартует в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-09T18:09:01+03:00

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Начало новой недели в Петербурге совпадает с началом ремонта нескольких улиц. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. С понедельника, 9 сентября, дорожники приступили к работами в Кустарном переулке. Поэтому движение по нему от Никольского переулка до тупика будет сначала ограничено с 9 по 15 сентября, а затем с 20 по 25 сентября. А с 16 по 19 сентября движение там перекроют.

С 9 сентября также начали ремонт участка на улице Гладкова – от проспекта Стачек до Севастопольской улицы. На этом промежутке до 19, а затем с 25 сентября по 6 октября движение будет ограничено. А с с 20 по 24 сентября – прекращено.

Во вторник, 10 сентября, стартует ремонт Спасского переулка. С 10 сентября по 12 октября движение по нему будет ограничено от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова. А с 13 по 15 октября движение по данному участку будет прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU