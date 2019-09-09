2019-09-09T19:00:00+03:00
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Крестный ход перекроет движение транспорта в центре Петербурга

Ограничения будут действовать 11 и 12 сентября
Евгения МОСКВИНА
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Крестный ход 11 и 12 сентября ограничит движение транспорта в центре Петербурга.Крестный ход 11 и 12 сентября ограничит движение транспорта в центре Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По центру Петербурга 12 сентября пройдет Крестный ход, приуроченный к церковному празднику – Дню святого благоверного князя Александра Невского. Для подготовки и проведения религиозного мероприятия в городе ограничат движение транспорта. Об этом предупреждают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, нельзя будет проехать с 20:00 вечера 11 сентября до 11:30 утра 12 сентября по Казанской площади, Казанской улице от Гороховой до Невского проспекта. А также по нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Казанской площади до Гороховой улицы и по переулку Сергея Тюленина. На этих же улицах в указанное время будет запрещена парковка.

Кроме того, на сутки – с 20:00 11 сентября до 20:00 12 сентября – будут перекрыто движение по участку площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

По ходу движения колоны Крестного хода с 10:30 до 13:30 12 сентября перекроют Невский проспект от Казанской улицы до площади Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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