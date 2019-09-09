Шахматист из Петербурга поборется за право сыграть с самим Магнусом Карлсено

СЕГОДНЯ 19:48 2019-09-09T19:49:07+03:00

Кирилл Алексеенко попробует победить в грядущем кубке мира ФИДЕ, а после бросить вызов действующему чемпиону

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Уроженец Выборга Кирилл Алексеенко примет участие в кубке мире по шахматам. В профессиональной среде этот турнир называют соревнованием претендентов. Его победитель сможет сразиться с самим Магнусом Карлсеном. Норвежец пока непобедим и удерживает титул чемпиона мира с 2013 года. Попробовать свергнуть короля хочет и Кирилл Алексеенко, который уже прибыл в Ханты-Мансийск на соревнование претендентов.

- Свою спортивную карьеру он начал в Выборге под руководством опытного тренера - многократного чемпиона города Сергея Балякина. Под его наставничеством юный спортсмен развил глубокий интерес к шахматам и принял участие в кубке Ленинградской области. Дальнейшую карьеру молодой спортсмен продолжил в Санкт-Петербурге, - рассказано в биографической справке о шахматисте на сайте Правительства Ленобласти.

Добавим, что кубок мира ФИДЕ стартует сегодня и продлится по 4 октября. За победу в турнире борются 128 шахматистов из 47 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU