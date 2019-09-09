В Тосно снова горит никольская школа

СЕГОДНЯ 20:09 2019-09-09T20:09:53+03:00

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Заброшенная школа в городе Никольское, что в Тосно, уже давно имеет дурную славу. В ней то и дело подозрительно проводит время молодежь или временами спят бездомные. Но главная особенность этого заброшенного здания в том, что его стабильно поджигают. Уже в третий раз это сделали сегодня вечером. Раньше МЧС на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии. Около пожара толпились прохожие.

- Огнетушителем тут не поможешь, а до пожарных не дозвониться - набираем в "112" и просят ожидать 4 минуты, - делятся очевидцы происшествия в сообществе " Никольское.НЕТ - группа города Никольское".

По словам местных жителей, здание необходимо поскорее снести, поскольку оно представляет из себя хорошую постройку. При грамотном руководстве от администрации из заброшенной школы можно сделать, например, культурный центр или бассейн, ведь город нуждается в центрах досуга.

ИСТОЧНИК KP.RU