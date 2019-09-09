2019-09-09T22:25:19+03:00
Общество

9 лет тюрьмы и штраф в 10 миллионов: Бывшего главу Подпорожского района осудили за взятку

Уголовное дело против Петра Левина велось больше года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вдобавок чиновник не сможет занимать госдолжности в течение 10 летВдобавок чиновник не сможет занимать госдолжности в течение 10 летФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Петра Левина, бывшего руководителя администрации Подпорожского района, арестовали еще в июле прошлого года по подозрению в получении взятки особо крупного размера. Вместе с ним задержали и предпринимателя Ивана Зуева, замешанного в преступной схеме. Следствие полагало, что экс-глава района и бизнесмен заключили контракт на капитальный ремонт школы суммой около 81 миллиона рублей. Затем Левин неоднократно требовал у предпринимателя для своих нужд взятки: сначала в 600 тысяч, а потом уже в 5 миллионов рублей. В момент получения последней суммы его и схватили оперативники. Но только сейчас уголовное дело в отношении обоих злоумышленников завершено.

- Петроградский районный суд назначил Петру Левину наказание в виде 9 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 10 400 000 рублей. Что касается Ивана Зуева, то он должен выплатить в казну государства 35 миллионов, - сообщили «КП-Санкт-Петербург» в объединенной пресс-службе судов города.

Вдобавок экс-главе Подпорожья запретили занимать государственные должности сроком на 10 лет. Лишать свободы предпринимателя Зуева суд не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скелеты, зомби и мумии посетят новый матч «Зенита» в пятницу 13-го
Глазки-пуговки: Милую лисицу, попавшую под машину, спасли волонтеры
В Тосно снова горит никольская школа
Шахматист из Петербурга поборется за право сыграть с самим Магнусом Карлсено
Верховный суд разрешил нашумевший конфликт между УФАС и петербургским «Пассажиравтотрансом»
Крестный ход перекроет движение транспорта в центре Петербурга
Более ста тысяч человек привились от гриппа в Петербурге
Ремонт трех улиц стартует в Петербурге
Бензовоз врезался в остановившуюся на КАД иномарку
Спасатели вытащили из горящей квартиры кошку в Петербурге
Назван новый руководитель Следственного комитета по Ленинградской области
Умный и искусствовед: В Петербурге разыскивают плюшевого ежа
На три тона светлее: Гранитную набережную Мойки в Петербурге очищают от грязи
В отеле Петроградского района пьяный мужчина избил девушку
Водитель Daewoo сбил пешехода в Красном селе, а потом еще и обругал его
Петербуржцу дали почти семь лет колонии за перерезанное сожительнице горло
В Петербурге проложили 1,5 километра «коричневой» ветки метро