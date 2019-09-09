9 лет тюрьмы и штраф в 10 миллионов: Бывшего главу Подпорожского района осудили за взятку

9 Сент. 22:25 2019-09-09T22:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Петра Левина, бывшего руководителя администрации Подпорожского района, арестовали еще в июле прошлого года по подозрению в получении взятки особо крупного размера. Вместе с ним задержали и предпринимателя Ивана Зуева, замешанного в преступной схеме. Следствие полагало, что экс-глава района и бизнесмен заключили контракт на капитальный ремонт школы суммой около 81 миллиона рублей. Затем Левин неоднократно требовал у предпринимателя для своих нужд взятки: сначала в 600 тысяч, а потом уже в 5 миллионов рублей. В момент получения последней суммы его и схватили оперативники. Но только сейчас уголовное дело в отношении обоих злоумышленников завершено.

- Петроградский районный суд назначил Петру Левину наказание в виде 9 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 10 400 000 рублей. Что касается Ивана Зуева, то он должен выплатить в казну государства 35 миллионов, - сообщили «КП-Санкт-Петербург» в объединенной пресс-службе судов города.

Вдобавок экс-главе Подпорожья запретили занимать государственные должности сроком на 10 лет. Лишать свободы предпринимателя Зуева суд не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU