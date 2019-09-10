Три мигранта избили сотрудника ДПС в Петергофе за попытку проверить документы

СЕГОДНЯ 08:31 2019-09-10T08:31:18+03:00

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Сотрудник ДПС пострадал при рядовой попытке проверить документы у водителя остановленного автомобиля. Накануне вечером, 9 сентября, около 17:30 часов наряд дорожной полиции остановил на Ропшинском шоссе в Петергофе машину марки «ГАЗ». Внутри, помимо водителя, сидели еще двое. Автоинспектор проверил у всех документы и выяснил, что пассажиры – граждане из стран ближнего зарубежья. Но документов на право нахождения в России у мужчин не было. Это и стало причиной конфликта.

- Сотрудник полиции потребовал мужчин выйти из машины и проследовать с ним в отдел, чтобы там разобраться с ситуацией. Однако граждане стали оказывать сопротивление, отказываясь выполнять требование, напали на полицейского. В результате правоохранителю были нанесены телесные травмы, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

По рассказам очевидцев, борьба была не шуточная. Разумеется, после такого быстро среагировали другие присутствующие стражи правопорядка и приняли меру. Водителя и одного из пассажиров скрутили и доставили в отдел полиции.

- Машина ДПС вся в крови была. Когда проезжали мимо, на месте работал судмедэксперт. Вероятно, все серьезнее было, чем простое нападение, - рассказала петербурженка в соцсети.

Третьему участнику нападения на полицейского удалось сбежать. Сейчас его разыскивают в Петербурге и области.

Три мигранта избили сотрудника ДПС за попытку проверить документы в Петергофе.

ИСТОЧНИК KP.RU