Ночной вандал швырял топоры с балкона на машины во дворе в Красногвардейском районе

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-10T09:03:58+03:00

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Проснувшись утром, жители двора на Ленской улице в Санкт-Петербурге, вышли на парковку, чтобы сесть в машину и отправиться по делам. Однако перед их взором открылась неприятная картина: автомобили были побиты, помяты, на капотах красовались царапины. Вокруг валялись осколки цветочных горшков и части от топоров. Владельцы автомобилей в шоке и ярости от неадекватных вандалов. Оказалось, что кто-то швырялся орудиями для рубки дров с балкона.

- В ночь с 7 сентября с 2 до 4 часов на Ленской дом 16, корпус 3, из пятого подъезда со стороны двора кидали топоры на припаркованный автомобиль BMW X5. Просьба, кто видел с какого балкона, связаться со мной, - написал в соцсети владелец пострадавшего авто.

Расстроенный мужчина рассказал, что заявление по данному случаю в полицию уже написано. Но очень бы помогли разобраться во всем свидетели.

Петербуржцы возмущаются поведением хулиганов, отмечаю, что, благо, во дворе ночью не было людей и топор не прилетел никому на голову.

ИСТОЧНИК KP.RU