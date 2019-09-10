Воры украли из петербургской квартиры миллион рублей, подарив хозяину шубу и подушки

СЕГОДНЯ 09:22 2019-09-10T09:22:45+03:00

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В Санкт-Петербурге появились необычной щедрые домушники, которые, хоть и воруют деньги, но взамен оставляют хозяину подаяния, чтобы не расстраивался. Жертвой таких похитителей оказался 59-летний житель Невского района. У него воры украли 1,2 миллионов рублей, но оставили ему шубу и подушки. Инцидент произошел накануне, 9 сентября.

- В понедельник, 9 сентября, в полицию Невского района обратится 59-летний хозяин квартиры в одном из домов по проспекту Большевиков. Он рассказал, что к нему домой пришли какие-то неизвестные люди, якобы продавцы разных товаров, - рассказали о ситуации в петербургском главке.

Мужчина рассказал, что продавцы начали предлагать ему купить какие-то вещи, но от всего отказывался. Когда он все же выпроводил незваных гостей, то обнаружил пропажу денег в размере 1,2 миллионов рублей, при этом увидел, что спешившие скрыться люди оставили товар – шубу и подушки. По словам мужчины, он эти вещи покупать не собирался и заявлял об этом «продавцам».

Заявление пострадавшего петербуржца принято к рассмотрению. Сейчас полиция проводит проверку и выяснят все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU