Водитель внедорожника не заметил ремонт на Выборгской набережной и «положил» авто на крышу

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-10T09:48:36+03:00

Мужчина цел и жалуется, что на дороге не было нормального предупреждение о работах

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Водитель Range Rover в ночь на вторник, 10 сентября, «припарковал» свой автомобиль на крышу на Выборгской набережной. «Перевертыш» произошел из-за того, что мужчина гнал по улице и не заметил дорожных знаков и указателей, предупреждающих о том, что ведутся работы. В результате автомобиль подлетел в воздух, сделал пол оборота и остановился на собственном лобовом стекле.

- Скорость, ремонт дороги и отсутствие нормального предупреждения о работах положили Range Rover на крышу на Выборгской набережной 51. Водитель цел, - сообщили очевидцы в соцсети.

Однако петербуржцы, вступившие в обсуждение аварии осудили гонщика, отметив, что все указатели на дороге есть и причина только в невнимательности водителя.

- Мне даже интересно стало, что считать нормальным предупреждением? Знаки там стоят, барьеры - что еще нужно? Давать каждому проезжающему «леща» через окно с призывом - смотри на знаки, чучело? – возмутился автомобилист.

ИСТОЧНИК KP.RU