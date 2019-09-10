2019-09-10T10:16:39+03:00
Происшествия

Мужчина угрожал ножом двум посетительницам торгового центра в Колпино

К счастью, все закончилось благополучно, и никто из девушек не пострадал
Ксения АЛЕШИНА
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Мужчина угрожал убийством двум посетительницам ТЦ в КолпиноМужчина угрожал убийством двум посетительницам ТЦ в КолпиноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Две молодые девушки решили пройтись по магазинам, чтобы совершить покупки, однако их времяпрепровождение омрачил неприятный инцидент. Вечером, 8 сентября, в одном из торговых центров города Колпино Ленинградской области на них напал мужчина с ножом, угрожая убийством.

- Незамедлительно прибыв к объекту, сотрудники Росгвардии установили, что кнопку тревожной сигнализации нажал работник торгового центра, к которому обратились две молодые девушки, сообщившие о том, что у них произошел конфликт с другим посетителем, угрожавшим им убийством и державшим в руках нож, - сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина. Нож у него отобрали, а его самого доставили в полицию для дальнейших разбирательств. Известно, что никто из девушек не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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