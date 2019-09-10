2019-09-10T12:02:32+03:00
Происшествия

Таксист в Ленобласти выехал на заказ и бесследно пропал

Телефон у мужчины выключен, на связь он больше не выходил
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти разыскивают таксиста, который выехал на заказ и пропалВ Ленобласти разыскивают таксиста, который выехал на заказ и пропалФото: СОЦСЕТИ
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В Ленинградской области бесследно пропал мужчина, работающий водителем в одной из компаний такси. Шофер принял утром в понедельник, 9 сентября, заказ, выехал на него, но после не вернулся, на связь не выходил. Родственники мужчины забили тревогу и утром во вторник, 10 сентября, разместили по соцсетям объявления с просьбой помочь найти человека.

- Пропал водитель такси Николай Николаевич Овсянников. Во вторник, 9 сентября, примерно в 7:15 часов получил заказ от «Анкура» в поселке городского типа Тайцы до поселка Тойворово, - говорится в объявлении в соцсети «ВКонтакте».

Надо отметить, что оба населенных пункта находятся в Гатчинском районе Ленинградской области на расстоянии около 30 километров друг от друга. Это примерно полчаса езды.

Родные также рассказали, что попробовали связаться с мужчиной около 11 часов утра, однако телефон в этот момент был выключен и больше в сети не появлялся. Передвигается водитель на автомобиле Renault Logan черного цвета с номером У154ОХ. Родственники просят сообщить любую информацию о пропавшем мужчине или машине. Было ли написано заявление в полицию не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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