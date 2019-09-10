2019-09-10T12:13:17+03:00
Общество

Родители ищут 16-летнюю дочь, которая сбежала из дома из-за их развода

Девочка не смогла пережить разрыв матери с отцом
Ксения АЛЕШИНА
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Школьница пишет маме смс-сообщения и просит о том, чтобы та вернулась к отцу.Школьница пишет маме смс-сообщения и просит о том, чтобы та вернулась к отцу.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Санкт-Петербурге 16-летняя девочка очень тяжело переживала развод родителей и сбежала из дома, решив, что такой поступок сможет примирить маму с папой во время ее поисков, и они воссоединятся. Однако найти дочь самостоятельно не получилось и мать обратилась за помощью в полицию.

- Поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее дочь пропала 9 сентября и до настоящего времени не вернулась. Ушла из дома из-за развода родителей, - сообщил «КП-Петербуг» источник в правоохранительных органах.

При этом девочка периодически выходит на связь с матерью. Школьница пишет родительнице проникновенные смс-сообщения с извинениями, а также слезно просит о том, чтобы та вернулась к отцу. В полиции женщине посоветовали подождать еще пару дней. В случае, если за это время девочка не вернется, она с может написать заявление и ее поисками займутся стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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