На посетительницу бизнес-центра в Петербурге рухнул потолок

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-10T12:25:01+03:00

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Второй день рождения! Именно так назвала свой пост в соцсетях петербурженка, которая сегодня утром едва не погибла по дороге на работу. Утром в БЦ Ситицентр, который находится в Петроградском районе, на женщину рухнул потолок. Как рассказала сама пострадавшая, ничего не предвещало беды. Она шла на работу, услышала грохот, а уже через мгновение лежала на полу под грудой упавшей на нее конструкции. К счастью, обошлось без серьезных травм.

- Все произошло в 8.40-8.45 в бизнес-центре Ситицентр на Петроградской набережной, 18, - рассказала пострадавшая. - По счастливой случайности задело по касательной и больше никто не пострадал. Отделалась сотрясением.

Горожане сочувствуют женщине и всячески ее поддерживают. Некоторые советуют сходить в травмпункт, получить справку о повреждениях и взыскать компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU