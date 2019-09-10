2019-09-10T12:25:01+03:00
Происшествия

На посетительницу бизнес-центра в Петербурге рухнул потолок

У женщины сотрясение мозга
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Потолок в бизнес-центре Петербурга рухнул на женщину.Потолок в бизнес-центре Петербурга рухнул на женщину.Фото: СОЦСЕТИ
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Второй день рождения! Именно так назвала свой пост в соцсетях петербурженка, которая сегодня утром едва не погибла по дороге на работу. Утром в БЦ Ситицентр, который находится в Петроградском районе, на женщину рухнул потолок. Как рассказала сама пострадавшая, ничего не предвещало беды. Она шла на работу, услышала грохот, а уже через мгновение лежала на полу под грудой упавшей на нее конструкции. К счастью, обошлось без серьезных травм.

- Все произошло в 8.40-8.45 в бизнес-центре Ситицентр на Петроградской набережной, 18, - рассказала пострадавшая. - По счастливой случайности задело по касательной и больше никто не пострадал. Отделалась сотрясением.

Горожане сочувствуют женщине и всячески ее поддерживают. Некоторые советуют сходить в травмпункт, получить справку о повреждениях и взыскать компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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