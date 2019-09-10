Следственный комитет возбудил уголовное дело за нападение на полицейского в Петергофе

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-10T12:25:30+03:00

В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения сотрудника полиции в Петергофе Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге следственный комитет во вторник, 10 сентября, возбудил уголовное дело после избиения тремя мужчинами сотрудника полиции. Накануне, 9 сентября, около пяти часов вечера наряд ДПС остановил автомобиль «Газель» на Ропшинском шоссе в Петергофе. Внутри сидели водитель - местный житель, а также двое пассажиров, оба граждане Узбекистана. Они то и напали на полицейского после того, как тот проверил их документы.

- Оказалось, что пассажиры не имеют разрешающих документов на право нахождения в России. Сотрудник полиции потребовал мужчин выйти из машины и проследовать с ним в отдел, чтобы там разобраться с ситуацией. Однако граждане стали оказывать сопротивление, отказываясь выполнять требование, напали на полицейского, - сообщили в петербургском главке.

Двоих нападавших, водителя и одного пассажира, быстро скрутили и доставили в отдел полиции. Третьему удалось сбежать. Сейчас его разыскивают.

Сообщается, что били полицейского кулаками. После инцидента стража правопорядка госпитализировали, где ему оказывается медицинская помощь.

Надо отметить, что напавшим на сотрудника полиции мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU