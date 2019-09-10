Движение общественного транспорта по Московскому и Невскому проспектам закроется в воскресенье

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-10T13:06:22+03:00

Трамваи и троллейбусы изменят маршруты в воскресенье на время легкоатлетического пробега Пушкин – Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

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В будущее воскресенье, 15 сентября 2019 года, в Санкт-Петербурге пройдет 93-й традиционный легкоатлетический пробег. Тысячи желающих отправятся покорять трассу от Пушкина до Санкт-Петербурга. В связи с этим на время забега будет закрываться движение общественного электротранспорта.

- В связи с проведением 93-го традиционного легкоатлетического пробега Пушкин - Санкт-Петербург 15 сентября, с 09:50 до 12:00 закрывается трамвайное и троллейбусное движение по Московскому проспекту и Невскому проспекту от набережной реки Фонтанки до Дворцовой площади, - сообщили в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, большинство маршрутов, которые проходят по вышеуказанным проспектам, просто будут изменены. Но несколько и вовсе не убудет смысла выискивать, так как их отменят. Сообщается, что на рейсы 15 сентября не выйдут трамваи, следующие по маршруту № 29, а также троллейбусы № 15 и 17.

Изменения будут действовать только пару часов в день проведения забега.

ИСТОЧНИК KP.RU