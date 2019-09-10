2019-09-10T13:24:14+03:00
Общество

Движение на южном участке КАД в Петербурге перекроют из-за ремонта

Автомобилистов ожидают пробки на кольцевой дороге
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На участке КАД перекроют движение в связи с ремонтом дорогиНа участке КАД перекроют движение в связи с ремонтом дорогиФото: Артем КИЛЬКИН
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На Петербургской кольцевой дороге частично перекроют движение. Проехать с 10 сентября будет сложно по участку трассы между Московским шоссе и Софийской улицей. И все из-за ремонта. Дорожные службы приступают к устранению дефектов полотна. В связи с чем, сотрудники ГИБДД перекроют для движения две полосы. А на остальных - серьезно ограничат скорость. Водителям нельзя будет разогнаться больше 50 километров в час. Для регулировки движения на проблемном участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. А автомобилистов будут информировать о ходе работ при помощи специальных табло.

- Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены.Восстановить асфальтобетонное покрытие планируется в пришовной зоне девяти деформационных швов.- Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Полностью завершить ремонтные работы на проблемном участке строители планируют 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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