2019-09-10T14:49:44+03:00
Общество

Более 130 тонн аргентинской рыбы не пустили в Петербург

Крупная партия хека застряла в морском порту
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Хек не попал на прилавки магазинов в Петербурге.Хек не попал на прилавки магазинов в Петербурге.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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134 тонны мороженой рыбы из аргентинского региона Огненная Земля не пропустили в Санкт-Петербург из-за серьезных нарушений. Их выявили сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору во время ветеринарного контроля импортной продукции. По данным Россельхознадзора, проблема в документах.

- В ветеринарных сертификатах на три партии рыбы было указано предприятие, аттестованное только на хранение, то есть отправка продукции с такого предприятия нарушает указание Россельхознадзора.

По факту административного правонарушения уже составлены протоколы. Сколько времени мороженая рыба из Аргентины будет находиться в петербургском порту, сейчас не известно. Но точно до тех пор, пока Россельхознадзор не получит разъяснения от компетентного органа страны-экспортера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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