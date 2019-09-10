2019-09-10T14:43:09+03:00
Общество

Новая вафельная разметка появится на перекрестке в Приморском районе Петербурга

Желтую «вафельницу» планируется нарисовать на углу Коломяжского и Богатырского проспектов
Лилия КОЗЛОВА
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В Приморском районе Петербурга может появиться вафельная разметкаВ Приморском районе Петербурга может появиться вафельная разметкаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге на этой неделе может появиться новая «вафля» - дорожная разметка, которая помогает регулировать движение на сложных перекрестках. Сейчас в городе уже работают две такие разметки. Первую нанесли в июне на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели, вторая появилась в конце августа на углу Пискаревского и Полюстровского проспектах. Планируется, что новая желтая «сетка» появится в Приморском районе.

- Пока что рано говорить о каких-то результатах. Пусть на Орбели разметке уже несколько месяцев, но это было лето, пробки и так были небольшими, - приводит слова пресс-секретаря Дирекции по организации дорожного движения Милы-Марии Горячевой газета «Петербургский дневник».

Также в организации добавили, что еще одну «вафельницу» планируют нарисовать в ближайшее время на углу Коломяжского и Богатырского проспектов.

Отмечается, что в Смольном оценили нововведение успешно и собираются дальше наносить разметку на сложные перекрестки. «Вафельница» обозначает границы, за которые запрещено заезжать, если на перекрестке образовался затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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