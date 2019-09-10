Рейс из Рима в Петербург могут отменить из-за забастовки сотрудников авиакомпании

СЕГОДНЯ 15:08 2019-09-10T15:09:46+03:00

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Римский рейс в Петербург, намеченный на 23 сентября могут отменить или задержать. Об этом на своей странице в Twitter сообщает министерство иностранных дел России. По данным ведомства, все дело в забастовке, которую объявили на этот день сотрудники авиакомпании Alitalia. Они отказываются выходить на работу.

- 23 сентября запланирована забастовка летного состава и наземного персонала авиакомпании «Alitalia»; возможны задержки/отмена авиарейсов, - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД.

Из-за забастовки итальянских пилотов могут пострадать и петербуржцы. Ежедневно из Рима в Северную столицу летает итальянский самолет рейса А321. Несмотря на все предупреждения, в Пулково готовятся принимать борт по расписанию.

В конце июля из-за протеста работников воздушной гавани, авиакомпания Alitalia уже отменяла более 100 рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU