Рейс из Рима в Петербург могут отменить из-за забастовки сотрудников авиакомпании
Римский рейс в Петербург, намеченный на 23 сентября могут отменить или задержать. Об этом на своей странице в Twitter сообщает министерство иностранных дел России. По данным ведомства, все дело в забастовке, которую объявили на этот день сотрудники авиакомпании Alitalia. Они отказываются выходить на работу.
- 23 сентября запланирована забастовка летного состава и наземного персонала авиакомпании «Alitalia»; возможны задержки/отмена авиарейсов, - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД.
Из-за забастовки итальянских пилотов могут пострадать и петербуржцы. Ежедневно из Рима в Северную столицу летает итальянский самолет рейса А321. Несмотря на все предупреждения, в Пулково готовятся принимать борт по расписанию.
В конце июля из-за протеста работников воздушной гавани, авиакомпания Alitalia уже отменяла более 100 рейсов.
ИСТОЧНИК KP.RU