2019-09-10T15:23:55+03:00
Происшествия

На готовящейся к открытию станции петербургского метро «Дунайская» произошло задымление

Возле вестибюля дежурят шесть пожарных машин и две скорые
Лилия КОЗЛОВА
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На готовящейся к открытию станции метро "Дунайская" в Петербурге произошло задымлениеНа готовящейся к открытию станции метро "Дунайская" в Петербурге произошло задымлениеФото: СОЦСЕТИ
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Жители южной части Петербурга днем во вторник, 10 сентября, испуганно смотрели на то, как к вестибюлю готовящейся к открытию станции метро «Дунайская» одна за другой подъезжают пожарные машины. Горожане решили, что работать долгожданный метрополитен никогда не начнет из-за пожара.

- Станция метро «Дунайская» не успела открыться, а уже загорелась, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

По рассказам свидетелей, к зданию, в котором расположен вход в подземку, приехали шесть пожарных машин, а также два автомобиля скорой помощи. Однако, все опасения оказались напрасными. Никакого серьезного ЧП на станции не произошло.

- Это было не учение и не проверка, - успокоил представитель пресс-службы петербургского метрополитена Никита Рубцов. – Было небольшое задымление в подсобном помещении. Ничего серьезного, не волнуйтесь. Не стоит даже внимания.

Напомним, что 5 сентября состоялось торжественное открытие трех станций метро: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Однако пользоваться долгожданными вестибюлями петербуржцы пока что не могут, так как работа пока что происходит в тестовом режиме. Горожанам обещают, что официально для всех открытие произойдет через пару недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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