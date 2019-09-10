2019-09-10T16:40:58+03:00
Происшествия

Петербургский школьник брызнул в лицо младшекласснику из газового баллона за просьбу не курить

Подросток оказался на скамье подсудимых
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургского школьника осудили за нападение на младшеклассникаПетербургского школьника осудили за нападение на младшеклассникаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге состоялся суд над учеником старших классов, который вел себя непотребно и напал на младшеклассника, который сделал ему замечание. За свое хамское поведение подростка осудили по двум уголовным статьям. Заседание состоялось сегодня, 10 сентября, в Василеостровском районном суде. Инцидент произошел еще в феврале 2019 года.

- Стоя в холле школы, обвиняемый подросток громко ругался матом и курил сигареты. Ученики младших классов, которые находились рядом, сделали старшекласснику замечание. На это ученик разозлился и решил «поставить детей на место». Он подошел к одному из ребят и брызнул ему в лицо из газового баллончика, - пишет «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Пострадавший школьник обратился за помощью к врачам. Он получил химический ожог глаз. Благо, вреда здоровью никакого не было.

На суде старшеклассник свою вину признал полностью. В качестве наказания школьнику назначили 360 часов обязательных работ. Также он обязан будет выплатить 50 тысяч рублей ребенку в качестве компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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