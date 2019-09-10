2019-09-10T16:18:06+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина в Петербурге избил сотрудника приехавшей к нему скорой помощи

У фельдшера подозрение на сотрясение мозга
Ксения АЛЕШИНА
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В Адмиралтейском районе пьяный пациент избил фельдшера скорой помощиВ Адмиралтейском районе пьяный пациент избил фельдшера скорой помощиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге 39-летний фельдшер скорой помощи оказался на больничной койке после того, как его избил буйный пациент. Инцидент произошел на Лермонтовском проспекте, куда на вызов прибыла бригада врачей. Там находился пьяный 24-летний молодой человек с травмированной головой. При попытке помочь ему, медики столкнулись с агрессией – мужчина набросился на врачей с кулаками.

- У парня имелись признаки травмы головы — небольшие раны на ней. Врачи попытались оказать пациенту помощь, однако тот в ответ накинулся на фельдшера и ударил его кулаком в лицо, - сообщают «Невские новости».

По предварительной информации, в медицинском учреждении у фельдшера диагностировали подозрение на сотрясение головного мозга. Теперь к работе он приступит нескоро, прежде чем фельдшер снова будет спасать человеческие жизни, ему необходимо вылечиться самому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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