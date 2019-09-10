2019-09-10T16:46:51+03:00
Происшествия

Парень на «девятке» не пропустил скорую с пациенткой в Ленобласти: Пять человек пострадали

За пожилой пациенткой приехала другая машина медиков
Лилия КОЗЛОВА
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Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в ЛенобластиПять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в ЛенобластиФото: СОЦСЕТИ
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Молодой гонщик на отечественном автомобиле ВАЗ не пропустил машину скорой помощи в Ленобласти, которая спешила доставить пациентку в больницу. В результате произошла серьезная авария и госпитализация потребовалась всем. Инцидент произошел около 15 часов во вторник, 10 сентября, на трассе во Всеволожском районе.

- На 9-м километре автодороги «Санкт-Петербург – Морье» 22-летний парень ехал по трассе на автомобиле «ВАЗ». На светофоре зажегся зеленый свет и водитель спокойно ехал вперед. Однако он не обратил внимание на машину скорой помощи, которая гнала по дороге с включенными звуковыми сигналами, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге произошло столкновение. Машина скорой помощи завалилась набок, у «девятки» - капот всмятку.

В результате ДТП пострадали пять человек: оба водителя, два фельдшера и пожилая 75-летняя пациентка. Степень тяжести вреда здоровью правоохранители еще уточняют, так как всех срочно госпитализировали еще до приезда ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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