2019-09-10T17:05:31+03:00
Происшествия

Юная петербурженка сняла большую сумму денег с краденной карты, подсмотрев пин-код

Кредитку она стащила у посетителя аптеки
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцы подозревают девушку в том, что она украла банковскую карту и подсмотрела пин-кодПетербуржцы подозревают девушку в том, что она украла банковскую карту и подсмотрела пин-кодФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Житель Петербурга, который решил остаться анонимным, рассказал о юной мошеннице, которая появилась в Приморском районе города. Свою печальную историю горожанин рассказал в социальных сетях. В минувшее воскресенье, 7 сентября, у него пропала банковская карта, а в течение часа исчезла и большая сумма денег со счета. Пострадавший подозревает, что воровка подсмотрела пин-код карты, когда он совершал покупку в одной из аптек города.

- Сегодня пострадали мы, кто завтра? – расстроено сообщили пострадавшие петербуржцы.

Со слов горожан дело было так: они были в аптеке на улице Оптиков, делали покупку. В момент оплаты, по их мнению, девушка подсмотрела пин-код, а после незаметно стащила карту. Далее версия такая: мошенница отключила СМС-оповещения в банкомате, а после начала развлекаться.

В течение часа с карты пропало много денег. Сумма не уточняется, но известно, что в ТК «Континент» девушка купила себе модный смартфон, а также несколько раз сняла наличные. Пострадавшие обратились в полицию в надежде, что воровку найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Презентация Cranchi Е26 Classic и круизера Galeon 780 Crystal: Чем удивило зрителей St. Petersburg Boat Show 2019
Праздник семьи SKODA с «Авто Премиумом» пройдет в МЕГА Парнас
Парень на «девятке» не пропустил скорую с пациенткой в Ленобласти: Пять человек пострадали
Доходы Петербурга увеличатся на 37,5 миллиардов рублей
Пьяный мужчина в Петербурге избил сотрудника приехавшей к нему скорой помощи
Петербургский школьник брызнул в лицо младшекласснику из газового баллона за просьбу не курить
Семилетнюю девочку в Ленобласти восемь месяцев насиловал отчим
На готовящейся к открытию станции петербургского метро «Дунайская» произошло задымление
Рейс из Рима в Петербург могут отменить из-за забастовки сотрудников авиакомпании
На металлургическом заводе в Петербурге рабочего придавило краном
Более 130 тонн аргентинской рыбы не пустили в Петербург
Новая вафельная разметка появится на перекрестке в Приморском районе Петербурга
Грабитель напал на пенсионерку в Петербурге, перед этим оказав ей помощь
Движение на южном участке КАД в Петербурге перекроют из-за ремонта
Движение общественного транспорта по Московскому и Невскому проспектам закроется в воскресенье
В Петербурге разыскивают особо опасного психолога, которого похитил НЛО
Следственный комитет возбудил уголовное дело за нападение на полицейского в Петергофе
На посетительницу бизнес-центра в Петербурге рухнул потолок
Родители ищут 16-летнюю дочь, которая сбежала из дома из-за их развода
Таксист в Ленобласти выехал на заказ и бесследно пропал
Эксгибиционист напугал 11-летнюю девочку в Ленобласти
Неизвестные с газовым баллончиком ограбили менеджера автоцентра в Петербурге
Мужчина угрожал ножом двум посетительницам торгового центра в Колпино
Водитель внедорожника не заметил ремонт на Выборгской набережной и «положил» авто на крышу
Воры украли из петербургской квартиры миллион рублей, подарив хозяину шубу и подушки