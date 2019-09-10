Юная петербурженка сняла большую сумму денег с краденной карты, подсмотрев пин-код

СЕГОДНЯ 17:05 2019-09-10T17:05:31+03:00

Петербуржцы подозревают девушку в том, что она украла банковскую карту и подсмотрела пин-код Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

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Житель Петербурга, который решил остаться анонимным, рассказал о юной мошеннице, которая появилась в Приморском районе города. Свою печальную историю горожанин рассказал в социальных сетях. В минувшее воскресенье, 7 сентября, у него пропала банковская карта, а в течение часа исчезла и большая сумма денег со счета. Пострадавший подозревает, что воровка подсмотрела пин-код карты, когда он совершал покупку в одной из аптек города.

- Сегодня пострадали мы, кто завтра? – расстроено сообщили пострадавшие петербуржцы.

Со слов горожан дело было так: они были в аптеке на улице Оптиков, делали покупку. В момент оплаты, по их мнению, девушка подсмотрела пин-код, а после незаметно стащила карту. Далее версия такая: мошенница отключила СМС-оповещения в банкомате, а после начала развлекаться.

В течение часа с карты пропало много денег. Сумма не уточняется, но известно, что в ТК «Континент» девушка купила себе модный смартфон, а также несколько раз сняла наличные. Пострадавшие обратились в полицию в надежде, что воровку найдут.

ИСТОЧНИК KP.RU