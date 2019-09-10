Презентация Cranchi Е26 Classic и круизера Galeon 780 Crystal: Чем удивило зрителей St. Petersburg Boat Show 2019

СЕГОДНЯ 17:09 2019-09-10T17:09:08+03:00

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C каждым годом боат-шоу набирает обороты и наращивает причалы для новых экспонентов. В этот раз посетители смогли осмотреть более 60 яхт и отмечали большое количество новых лодок, среди которых была мировая премьера - угольно-черный круизер Brizo с двумя 370-сильными маринизированными моторами Volkswagen, доставленный на выставку прямо с финской верфи российским яхтенным агентством Jonacor Marine. Было и несколько российских премьерных показов. Так, из соседней Финляндии своим ходом по Балтике пришел парусно-моторный катамаран Lagoon 42, доказав всем, что эти мореходные и комфортабельные суда можно эксплуатировать не только в Средиземном море. Впервые в нашей стране была презентована также модель Cranchi Е26 Classic, показанная компанией First Yacht Group. Эта стильная и элегантная «итальянка» длиной почти 8 метров, в которой уместились двуспальная каюта и туалет, вызывала у гостей боат-шоу понятное желание побывать на ее борту и прокатиться.

Самыми большими яхтами выставки стали польский моторный круизер Galeon 780 Crystal, оказавшийся в составе выставочного флота компании Vessel Service, а также 23-метровая яхта верфи Laky Verf (Шлиссельбург), показанная на SPIBS 2019 яхтенной группой компаний West Nautical, кстати, впервые участвовавшим в петербургском боат-шоу. Ну а самым необычным водным транспортным средством можно назвать ярко-оранжевое чудо - разработку петербургских производителей складной катамаран «А-Барк» на электротяге, который в сложенном виде помещается в багажник любого автомобиля (вес 30 кг) и может служить для развлечений, рыбалки и других целей. Другой, тоже отечественный, производитель одно- и двухместных мини-яхт FY-Boat, работающих на аккумуляторных батареях, уже участвовал в прошлогоднем SPIBS и получил тогда много заказов. На этот раз представители компании рассказали о готовящихся к следующему сезону новинках c корпусом из стеклопластика, оснащенных, помимо прочего, пультом дистанционного управления. У понтона не было отбоя от желающих порулить этими необычными лодками. Отрадно, что все больше верфей не только осознают необходимость бережного отношения к природе, но воплощают это понимание в своих проектах.

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Помимо большого количества традиционно участвующих в выставке катеров из скандинавских стран и Финляндии, порадовали наши соотечественники: казанские катеростроители Velvette Marine и Slider; «Винета», NorthSilver, Ventum, Albakore, Grizzly, «Специальные катера», СПЭВ (все - из Санкт-Петербурга), Pacifico (Владивосток) и др., - а также польские судостроители, такие как Maxus и Haber.

Вечером 5 сентября состоялся праздничный фуршет в честь открытия SPIBS 2019. На следующее утро в ресторане «Паруса» встретились участники Круглого стола, за которым обсуждались насущные проблемы отрасли: создание достойной яхтенной инфраструктуры в России, услуги по рефиту судов, а также новые штрафы, предусмотренные за нарушение правил эксплуатации маломерных судов. 7 сентября в акватории Финского залива прошла парусная регата SPIBS Race 2019, в которой мужественно сражались с ветром как абсолютные новички, так и опытные яхтсмены, а в заключительный день прозвучал дружный финальный гудок со всех судов, после которого яхты стали расходиться «по домам».

На выставке SPIBS было все для того, чтобы почувствовать собственную исключительность: яхты и катера от мала до велика, аристократичные автомобили Bentley, отели, роскошная мебель и текстиль... Организаторы заверяют, что SPIBS 2020 будет и вовсе особенной и приглашают всех к участию.

ИСТОЧНИК KP.RU