Женщины распилили качели во дворе дома в Ленобласти, чтобы им не мешали дети
В деревне Бегуницы Ленинградской области две женщины распилили пополам детские качели. На такой отчаянный поступок они пошли, как сами объясняют, ради благополучия и спокойствия престарелой соседки. Старушке мешал постоянный грохот, а детвора якобы назло делала так, чтобы его усилить и досадить тем самым бабушке. Они не предприняли ничего лучше, чем вооружиться пилой и устранить источник проблем.
- Им говоришь: бабушка 100-летняя, а они специально, вот этот и этот щегол бьют, бьют и бьют ими, - говорят возмущенные женщины.
- Мы не специально, мы качаемся! - кричат им в ответ дети.
Ролик с распилом качелей появился в социальных сетях. Большинство пользователей интернета, разумеется, возмутил поступок женщин.
- Осень, обострение, лечиться пора бабушкам, все их раздражает, забыли когда сами были детьми и растили своих.
Однако есть и те, кто поддерживает женщин.
- Я почему-то уверена, что не спроста они пошли на такие меры.
Другие же предлагают соседям написать коллективное заявлению в полицию, чтобы женщин привлекли к ответственности за порчу муниципального имущества.
Качели помешали пенсионеркам в Бегуницах.
ИСТОЧНИК KP.RU