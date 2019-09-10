2019-09-10T18:22:22+03:00
Происшествия

Женщины распилили качели во дворе дома в Ленобласти, чтобы им не мешали дети

Ролик появился в социальных сетях
Ксения АЛЕШИНА
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В Бегуницах женщины спилили качели, чтобы дети не мешали жильцам под окнами дома.В Бегуницах женщины спилили качели, чтобы дети не мешали жильцам под окнами дома.Фото: СОЦСЕТИ
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В деревне Бегуницы Ленинградской области две женщины распилили пополам детские качели. На такой отчаянный поступок они пошли, как сами объясняют, ради благополучия и спокойствия престарелой соседки. Старушке мешал постоянный грохот, а детвора якобы назло делала так, чтобы его усилить и досадить тем самым бабушке. Они не предприняли ничего лучше, чем вооружиться пилой и устранить источник проблем.

- Им говоришь: бабушка 100-летняя, а они специально, вот этот и этот щегол бьют, бьют и бьют ими, - говорят возмущенные женщины.

- Мы не специально, мы качаемся! - кричат им в ответ дети.

Ролик с распилом качелей появился в социальных сетях. Большинство пользователей интернета, разумеется, возмутил поступок женщин.

- Осень, обострение, лечиться пора бабушкам, все их раздражает, забыли когда сами были детьми и растили своих.

Однако есть и те, кто поддерживает женщин.

- Я почему-то уверена, что не спроста они пошли на такие меры.

Другие же предлагают соседям написать коллективное заявлению в полицию, чтобы женщин привлекли к ответственности за порчу муниципального имущества.

Качели помешали пенсионеркам в Бегуницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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