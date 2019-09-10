В Мурино протестуют против застройки местного бульвара ларьками с шавермой

СЕГОДНЯ 19:12 2019-09-10T19:12:40+03:00

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У жителей Мурино больше нет сил терпеть. Сегодня бульвар Менделеева огородили бетонным забором. Застройщик планировал возвести на участке 2/1 общественно-деловые сооружения. Однако муринцы уверены, что ООО «Мавис» построит там очередные палатки с шавермой, которые так приелись горожанам. Более того, бульвар – одна из немногих зеленых зон в районе, где каждый день отдыхают и гуляют сотни жителей. Поэтому неудивительно, что вокруг зоны строительства собрались десятки протестующих, которые требовали остановить беспредел. Своим мнением они активно делились и в сообществе «Девяткино LIVE | Мурино» Вконтакте.

- Муринцы. Это ваш город, ваше жилое пространство - вам здесь жить и растить детей. Хватит терпеть. Потребуйте разрешительные документы на строительство и, самое главное, узнайте, чьи подписи в этих документах. У вас сейчас пытаются украсть несколько десятков метров свободного пространства, которые принадлежат всем ВАМ - подумайте над этим!

- Посреди нашего бульвара? Что?! Долой шаверматорий!

- Вместо устройства озеленения хотят выполнить устройство павильонов, ну и дела!

На место событий быстро приехала полиция. Ей удавалось сдерживать гнев митингующих и оберегать рабочих. Чуть погодя, застройщик получил указание властей региона остановить работы и демонтировать забор. Это подтвердил местным жителям губернатор Ленобласти. По последней информации, чтобы убрать забор, рабочим понадобится 1-2 дня, что вызвало дополнительное возмущение у нетерпимых муринцев.

ИСТОЧНИК KP.RU