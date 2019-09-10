2019-09-10T19:47:23+03:00
Общество

Жители Красного Села бьют тревогу из-за сильно обмелевших озер

По словам очевидцев, Танковые озера в Горелово мелеют на глазах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Жители Красносельского района обсуждают в соцсетях неожиданный спад уровня воды одного из Танковых озер в Горелово. Их соорудили как водный полигон для испытания техники еще в 1962-м году. Вместе с ним тогда возвели инженерные, испытательные и производственные корпуса Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного машиностроения. Сейчас, судя по новым фотографиям от горожан, во многих местах уровень воды внезапно уменьшился чуть ли не на 1,5 метра, обнажив каменное дно.

- Горожанам будет крайне обидно потерять эти диковатые, но вместе с тем любимые зеленые территории. Наши жители и гости из соседнего Ломоносовского района Ленобласти часто там рыбачат и даже купаются, - сетует на проблему паблик «Красносельский район» Вконтакте.

Добавим, что рядом с озерами находятся СИЗО №6, садоводство, а также длинная промышленная зона из ряда местных предприятий. Однако неизвестно, насколько сильно влияет их деятельность на экологию района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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