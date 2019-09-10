2019-09-11T16:50:35+03:00
Спорт

УЕФА: Инфраструктура Петербурга находится на высоком уровне в преддверии ЕВРО-2020

В Санкт-Петербурге проходит уже 4-й инспекционный визит делегации УЕФА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: gov.spb.ruФото: gov.spb.ru
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С 9-го по 12-е сентября городскую инфраструктуру Северной столицы проверит уже четвертый по счету инспекционный визит от Союза европейских футбольных ассоциаций. За это время делегация должна согласовать все аспекты совместной работы с местными властями и заинтересованными организациями. По словам Андреаса Шара, руководителя операционной деятельности на объектах УЕФА, наш город уже находится на высоком уровне готовности к грядущему турниру. Однако вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов добавил, что дел еще невпроворот.

- Нам предстоит детально обсудить множество вопросов, в том числе техническую подготовку стадиона и тренировочных площадок, обеспечение безопасности, организацию системы навигации, транспортную работу, включая аэропорт «Пулково» и ключевых железнодорожных вокзалов, а также подготовку волонтеров и другие аспекты, - цитирует Кириллова сайт администрации Санкт-Петербурга.

Добавим, что организационные новости о ЕВРО-2020 в нашем городе появляются регулярно. Так недавно стало известно, что огромная Зона болельщиков на турнире расположится вновь на Конюшенной площади, которую задействовали и на ЧМ-2018. Вдобавок «КП-Петербург» писал о том, что во время матчей чемпионата Европы на "Газпром Арене" фанатам разрешат пить пиво.

ИСТОЧНИК KP.RU

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