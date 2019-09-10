2019-09-10T22:04:44+03:00
Общество

Целый клад распиленных угнанных авто нашли в гаражах двух жителей Красногвардейского района

Опытных автоугонщиков задержала полиция в Петербурге
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиФото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Двое жителей Красногвардейского района Петербурга организовали у себя в гаражах незаконный бизнес. Это обнаружили местные полицейские, которые всего-навсего искали похищенный автомобиль Hyundai Solaris, а в итоге набрели на серийных угонщиков.

- На территории нескольких гаражей сотрудники полиции обнаружили три комплекта государственных регистрационных номеров машин, числящихся в розыске, а также распиленные фрагменты кузовов и запасные части автомобилей марок Hyundai и Nissan. Владельцев помещений задержали по подозрению в угоне, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следствие полагает, что на счету злоумышленников целая серия похожих преступлений. Их почерк понятен: сначала они похищали иномарки среднего класса, а потом оперативно разбирали их на запасные части и перепродавали. Однако пока что полиция не спешит и устанавливает все множественные эпизоды противоправной деятельности угонщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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