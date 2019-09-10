СКА едва не упустил победу над «Сибирью» в первом домашнем матче в сезоне

10 Сент. 22:54 2019-09-10T22:54:04+03:00

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Несмотря на потери из-за травм основного вратаря Магнуса Хелльберга и сразу четырех лучших защитников, СКА все равно смотрелся фаворитом своего первого домашнего матча в сезоне. «Ледовую» арену петербургских армейцев битком заполнили болельщики, которые безостановочно гнали команду вперед. Изменений в составе по сравнению с предыдущим матчем почти не было. Ворота СКА вновь доверили 20-летнему Петру Кочеткову, лучшему голкиперу молодежного чемпионата мира 2019 года.

Поначалу игра проходила спокойно: заканчивая второй период, армейцы комфортно побеждали со счетом 3:0 усилиями дубля Лехтеря и шайбы Ткачева. Но на третий отрезок матча сибиряки вышли с иным настроем и отквитали два гола. Концовка получилась крайне нервной. СКА прижался в своей зоне и действовал на контратаках. Когда до финальной сирены оставалось всего-ничего, «Сибирь» сняла голкипера и начала играть в шесть полевых. Армейцы трижды перехватывали шайбу и били по пустым воротам соперника, но точку в игре поставил лишь последний бросок Тихонова за 17 секунд до конца.

- Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за такую поддержку. В первые 40 минут мы держали все под контролем, а дальше, увы, допустили вольности. Как мне игра Кочеткова? Молодой вратарь, иногда играет волнами, он все еще развивается, набирается опыта, будем и дальше смотреть его, - сказал главный тренер команды Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

После победы СКА поднялся на второе место в таблице Западной конференции с 6 набранными очками. Добавим, что следующий матч для петербургской команды особенный: это будет первое в новом сезоне армейское дерби против московского ЦСКА. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в пятницу 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU