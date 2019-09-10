На 87-году жизни скончался ветеран «Зенита» Марк Гек

10 Сент. 23:19 2019-09-10T23:19:07+03:00

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Марк Константинович Гек, мастер спорта СССР и бывший защитник «Зенита» скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба. Ветеран пережил ленинградскую блокаду, затем доблестно отслужил в армии, а в большой футбол пришел только в 23 года. Тогда-то тренеры «Зенита» и присмотрели его в первенстве города, когда он был игроком местного «Динамо».

- Он не обладал высокой скоростью, но всегда действовал тактически грамотно, очень редко уступая нападающим в выборе позиции. Боец на поле, в жизни Марк Константинович оставался на редкость добрым и отзывчивым, - сказано на официальном сайте петербургской футбольной команды.

Добавим, что за сине-бело-голубых Марк Константинович провел 101 матч с 1956-го по 1961-й год. Причем на протяжении 3,5 лет защитник «Зенита» не пропустил ни одного матча чемпионата СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU