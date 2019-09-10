2019-09-10T23:58:12+03:00
Происшествия

Бомж проводил 84-летнюю бабушку до лифта и ограбил

Подозреваемый задержан
Степан СТЕПАНОВ
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала ограбление 84-летней пенсионерки в Санкт-Петербурге.Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала ограбление 84-летней пенсионерки в Санкт-Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге полиции удалось задержать по горячим следам 51-летнего мужчину, который подозревается в ограблении 84-летней пенсионерки. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следственным управлением УМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело.

- Заявление в полицию 84-летняя женщина написала 9 сентября 2019 года, - добавили в ведомстве. - Бабушка рассказала, что произошло это, когда она позволила незнакомому мужчине, которого она встретила около своего дома, помочь проводить ее до квартиры.

Они вместе зашли в лифт, и тут он выхватил у нее сумку, наручные часы и сбежал. Сумма ущерба составила 29 тысяч рублей.

Предполагаемым злоумышленником оказался 51-летний мужчина без определенного места жительства, безработный.

- Данный гражданин является подозреваемым в аналогичном преступлении, которое было совершено в июле в этом же районе, - добавили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Он находится под подпиской о невыезде.

Но, как заверила Ирина Волк, органы предварительного следствия будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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