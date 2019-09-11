2019-09-11T00:25:44+03:00
Происшествия

Наркодилера, заказавшего два убийства своих врагов, будут снова судить

Злоумышленника уже год как арестовали, но сейчас в отношении него завели новое уголовное дело
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Психическое здоровье подозреваемого вызывает сомнение у следствияПсихическое здоровье подозреваемого вызывает сомнение у следствияФото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Антона Иконникова, которого подозревают в совершении ряда общественно-опасных деяний. Его арестовали еще в прошлом году по делу об организации убийства. Сначала у злоумышленника вышел конфликт с неким мужчиной на территории рынка на улице Фучика, но бедолага выжил после трех ранений от наемного убийцы. Далее Иконников не простил предательства мужчины, тайно помогавшего полиции с информацией о продаже наркотиков в городе. Несчастный информатор скончался после выстрела в спину от киллера.

- В обоих случаях Иконников предоставлял киллерам пистолет и патроны. За убийство информатора он подарил наемнику в качестве вознаграждения автомобиль Honda Civic. К счастью, второму преступлению не удалось свершиться, так как пострадавшему оказали своевременную медицинскую помощь, - пояснили «КП-Санкт-Петербург» в объединенной пресс-службе судов.

Кроме того, злоумышленника подозревают в сбыте амфетамина. При этом следствие уточняет, что уголовное дело поступило в суд для применения мер медицинского характера. Возможно, Иконникова признают психически нездоровым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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