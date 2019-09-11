2019-09-11T01:49:32+03:00
Общество

Пенсионера зажало в своем авто после серьезной аварии четырех машин на Дунайском проспекте

Четыре авто собрали “аварийный паравозик”, из которого не все сразу выбрались
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Фото: vk.com/dorinspbФото: vk.com/dorinspb
Изменить размер текста:

Сразу 4 автомобиля столкнулись на пересечении улицы Будапештской и Дунайского проспекта около 9 вечера 10 сентября. Пожилой водитель серой "Шевроле Нива" на что-то отвлекся и сильно врезался в "Ладу Ларгус", которая затем по инерции задела еще два авто. Машины всего-навсего хотели свернуть с проспекта и притормозили перед поворотом, а в итоге угодили в ДТП и надолго застряли на месте происшествия. Все водители оказались в порядке, а вот виновник аварии вместе со своей пассажиркой оказались заблокированы в "Ниве". Двери удалось вскрыть только прибывшим спасателям МЧС. Пенсионеров тут же осмотрели врачи.

- В результате ДТП пострадал водитель машины Niva, мужчина 1955 года рождения. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Его 61-летняя пассажирка жива и здорова, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» Вконтакте со ссылкой на ОГИБДД по Фрунзенскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночное задымление квартиры подняло на ноги весь дом в поселке Свердлова
Нерадивых арендодателей особняка Сильванской обязали привести здание в надлежащий вид
Наркодилера, заказавшего два убийства своих врагов, будут снова судить
Бомж проводил 84-летнюю бабушку до лифта и ограбил
На 87-году жизни скончался ветеран «Зенита» Марк Гек
СКА едва не упустил победу над «Сибирью» в первом домашнем матче в сезоне
Целый клад распиленных угнанных авто нашли в гаражах двух жителей Красногвардейского района
Догхантер терроризирует собаководов на Парашютной улице
УЕФА: Инфраструктура Петербурга находится на высоком уровне в преддверии ЕВРО-2020
Жители Красного Села бьют тревогу из-за сильно обмелевших озер
В Мурино протестуют против застройки местного бульвара ларьками с шавермой
Молодая мамочка с двумя маленькими сыновьями пропала в Ленобласти
Женщины распилили качели во дворе дома в Ленобласти, чтобы им не мешали дети
Компенсацию в 300 тысяч рублей получит пенсионерка, которую сбила машина
Презентация Cranchi Е26 Classic и круизера Galeon 780 Crystal: Чем удивило зрителей St. Petersburg Boat Show 2019
Юная петербурженка сняла большую сумму денег с краденной карты, подсмотрев пин-код
Праздник семьи SKODA с «Авто Премиумом» пройдет в МЕГА Парнас
Парень на «девятке» не пропустил скорую с пациенткой в Ленобласти: Пять человек пострадали
Доходы Петербурга увеличатся на 37,5 миллиардов рублей
Пьяный мужчина в Петербурге избил сотрудника приехавшей к нему скорой помощи