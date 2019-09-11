Пенсионера зажало в своем авто после серьезной аварии четырех машин на Дунайском проспекте

СЕГОДНЯ 01:49 2019-09-11T01:49:32+03:00

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Сразу 4 автомобиля столкнулись на пересечении улицы Будапештской и Дунайского проспекта около 9 вечера 10 сентября. Пожилой водитель серой "Шевроле Нива" на что-то отвлекся и сильно врезался в "Ладу Ларгус", которая затем по инерции задела еще два авто. Машины всего-навсего хотели свернуть с проспекта и притормозили перед поворотом, а в итоге угодили в ДТП и надолго застряли на месте происшествия. Все водители оказались в порядке, а вот виновник аварии вместе со своей пассажиркой оказались заблокированы в "Ниве". Двери удалось вскрыть только прибывшим спасателям МЧС. Пенсионеров тут же осмотрели врачи.

- В результате ДТП пострадал водитель машины Niva, мужчина 1955 года рождения. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Его 61-летняя пассажирка жива и здорова, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» Вконтакте со ссылкой на ОГИБДД по Фрунзенскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU