Парень из Ленобласти вышел выкинуть мусор и оказался на заводе в Ивангороде

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-11T16:38:02+03:00

Пенсионерка из Ленобласти отправила внука вынести мусор, а тот уехал в Ивангород работать на заводе Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Ленинградской области произошел случай, словно из анекдота. Молодой человек буквально в тапочках вышел из дома, чтобы вынести мусор и уехал в другой город. Звучит забавно, но не для его бабушки, которая несколько недель переживала за внука, пила корвалол и даже обратилась в розыск. Парень вернулся домой только накануне вечером, 10 сентября.

- На минувшей неделе, 6 сентября, в полицию Волосовского района Ленобласти обратилась 81-летняя старушка, жительница деревни Терпилицы. Пенсионерка рассказала, что в августе этого года ее 20-летний внук вышел выносить мусор и пропал. На телефонные звонки не отвечает, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Куда мог пропасть парень, никто не знал. Но неожиданно 10 сентября молодой человек объявился сам.

Оказалось, что юноша авантюрист. Все это время он находился в Ивангороде, где работал на заводе. Позвонить и успокоить бабушку он не мог, так как мобильный номер был заблокирован. А, видимо, позвонить с чужого телефона он не догадался.

ИСТОЧНИК KP.RU