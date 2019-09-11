Скоростные «Ласточки» от «РЖД» будут впервые и регулярно доставлять петербуржцев в Москву

СЕГОДНЯ 21:17 2019-09-11T21:17:59+03:00

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«Российские железные дороги» пошли навстречу пассажирам, активно использующим маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. Из-за стабильно высокого спроса на эти поездки с 8 декабря 2019 года к другим известным поездам добавится новый скоростной транспорт – «Ласточка». Она будет каждый день курсировать между двумя главными городами страны. Причем – в обе стороны. Расписание следующее: из Петербурга в Москву станет возможно отправиться в 15:15 и прибыть в 21:58. Поезд в обратную сторону тронется в 15:21 и доедет до Северной столицы в 22:20.

- Электропоезда «Ласточка» на маршруте «Москва – Санкт-Петербург» будут курсировать в комплектации «Премиум». Пассажирам будут предложены три класса обслуживания – бизнес-класс, эконом-класс и базовый класс, - сообщает пресс-служба «РЖД» на официальном сайте.

Добавим, что продажа билетов на «Ласточку» уже открыта. Как сообщают в «РЖД», стоимость проезда зависит от времени, оставшегося до отправления, а также от спроса пассажиров на определенный рейс.

ИСТОЧНИК KP.RU