Урок физкультуры закончился больницей для девочки из Карелии

СЕГОДНЯ 21:52 2019-09-11T21:52:47+03:00

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О технике безопасности на физкультуре на время позабыл учитель одной из школ Беломорска. Он не доглядел за своей ученицей, которая допустила вольности на уроке и решила самостоятельно прогуляться к окрестностям спортгородка, что чуть не привело к трагедии.

- По версии следствия, 10 сентября 2019 года 12-летняя девочка находилась на спортивной площадке на территории своей школы. Во время занятий на уроке физической культуры, школьница подошла к металлическим воротам и повисла на них. Спустя несколько секунд они плашмя упали на нее, не выдержав веса девочки. В результате она получила травму, - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Полицейские постараются установить все обстоятельства происшедшего. Добавим, что наказание за эту статью предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Кому бояться больше - директору, учителю или установщикам ворот покажут итоги следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU