Двухлетнего малыша в родном дворе сбил «Мерседес»

11 Сент. 22:31 2019-09-12T00:48:30+03:00

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Родители двухлетнего мальчика не уследили за своим чадом во дворе возле дома №7 на улице Даниила Хармса. Ребенок воспользовался вечерней усталостью родных и ускользнул от их взора, а потом внезапно выскочил на дорогу из-за припаркованного возле тротуара автомобиля. К сожалению, проезжавший рядом по придомовой территории 35-летний водитель «Мерседеса» не сумел вовремя затормозить и сбил малыша.

- Мальчика тут же госпитализировала скорая помощь в местную больницу. Возле него дежурят перепуганные родители. По словам врачей, у ребенка диагностировали тяжелые травмы, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пока что полиция проводит первоначальные следственные действия. Шокированный водитель «Мерседеса» идет на контакт с сотрудниками ГИБДД. Хочется верить, что с малышом все будет в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU