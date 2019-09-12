2019-09-12T09:58:40+03:00
Общество

Объявленный в розыск житель Мурино уехал на велосипеде в Башкирию проведать тетушку

Мужчину две с половиной недели разыскивали полиция и волонтеры
Ксения АЛЕШИНА
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Парень, которого две недели разыскивали полиция и волонтеры, уехал на велосипеде в БашкириюПарень, которого две недели разыскивали полиция и волонтеры, уехал на велосипеде в БашкириюФото: СОЦСЕТИ
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В Ленинградской области в течение двух с половиной недель велись поиски 33-летнего жителя Мурино Рината Канбекова. Он поехал кататься на велосипеде и бесследно исчез. Обеспокоенные родственники забили тревогу: обратились в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт». В соцсетях также появлялись многочисленные объявления о его пропаже. К счастью, с мужчиной оказалось все в порядке и его нашли в… Башкирии у своей тети. Выяснилось, что он приехал туда на двухколесном транспорте, преодолев около 2200 километров. Видимо, ему настолько захотелось увидеть свою родственницу, что второпях он даже не взял с собой документы и мобильник.

- Ринат Канбеков, который пропал и был объявлен в розыск, нашелся. 25 августа он поехал кататься на велосипеде с Графской улицы в Мурине и не вернулся! Оказалось, что он уехал на велосипеде без документов, без карт, без телефона, добрался до Башкирии проведать тетушку. Сестра Эльвира и её муж Денис пообещали (от всех неравнодушных в его поисках) надрать ему уши, - написали в соцсетях.

Чем руководствовался Ринат на тот момент, когда ему в голову пришла эта безумная идея, непонятно. Очевидно, что родственники уже провели с ним воспитательную беседу. Пользователи соцсетей, конечно рады, что мужчина нашелся, но все же осуждают его бездумный поступок.

- А мы тут с ног сбились его разыскивая! Ну ладно усвистал, мог позвонить! Телефон родных наизусть должен помнить!

- Бедные его родственники. Больная голова ногам покоя не даёт.

Некоторых же просто развеселила эта история, и они оставляют шутливые комментарии.

- Уже в Башкирию нельзя уехать на велике.

- Вот до чего жизнь в Мурино доводит.

- Когда очень соскучился по тетушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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