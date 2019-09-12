Тело пропавшего во время заказа в Ленобласти таксиста нашли в лесополосе

СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-12T18:00:08+03:00

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С 9 сентября в Гатчинском районе Ленинградской области разыскивали 52-летнего водителя такси, который отправился выполнять заказ и не вернулся. Сегодня, 12 сентября, стало известно, что его нашли мертвым в лесополосе. Причем на это место правоохранителей вывел сам подозреваемый убийца. Им оказался его 32-летний знакомый, который после расправы над товарищем разъезжал на автомобиле погибшего.

- По версии следствия, утром 09 сентября 2019 года подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения на одной из улиц поселка Тайцы Гатчинского района Ленинградской области, где он воспользовался услугами такси, на вызов которого прибыл его знакомый. По пути следования между водителем и пассажиром произошел в конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес несколько ударов ножом в грудь таксиста, в результате получения которых мужчина скончался. После совершенного убийства подозреваемый оттащил тело погибшего в лесополосу, - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ленинградской области.

Во время работы со следователем задержанный показал, где он спрятал тело таксиста и рассказал, как он его убивал. На месте происшествия было обнаружено и орудие преступления – нож.

- В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Следствием решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения и предъявления обвинения, - добавили в Следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU