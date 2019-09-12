2019-09-12T18:58:17+03:00
Новости компаний

Папа - супергерой SKODA «Авто Премиум»

Праздник героически заботливых, сказочно сильных и находчивых отцов «Папин день» прошел в в Кингисеппе
Поделиться:
Папин день.Папин день.
Изменить размер текста:

Протрубили горны, заиграл марш и начался парад флагов семьи у главной сцены. Участники парада отлично подготовились, и перед жюри стояла непростая задача выбрать лучших из лучших.

Центральное событие фестиваля – спортивно-интеллектуальные соревнования «Папа-старты» проходило в разных категориях, - в зависимости от возраста ребят, участвовавших вместе с папами. Мамы активно болели за свои команды. Помогали в проведении этих соревнований спортсмены из Кингисеппской федерации скалолазания и туризма. Победителей по количеству набранных баллов наградили кубками супергероев.

Тест-драйв на фестивале.

Тест-драйв на фестивале.

Официальные дилеры SKODA «Авто Премиум» организовали для гостей семейную зону SKODA FAMILY, где младшие члены семьи тестировали мини-автомобили чешской марки, а мамы и папы с малышами смогли прокатиться на новых SKODA KODIAQ, OCTAVIA и RAPID, для удобства и безопасности детей, оборудованных специальными креслами. Гости дилерских центров получили подарочные сертификаты на сумму 10 000 рублей при покупке автомобилей в любом из трех салонов группы «Авто Премиум».

С самого утра гости могли продегустировать кашу и чай из настоящих полевых кухонь, любезно предоставленных Ленинградским Гвардейским Краснознаменным орденов Суворова II степени и Кутузова III степени зенитным ракетным полком и в частности военной частью Керстово.

Разнообразной была и концертная программа. Мастерская праздников King Show организовала захватывающее химическое шоу. Свои яркие номера представили детские танцевальные и вокальные коллективы, рок-группы и исполнители авторской песни. Всего в концерте приняли участие 15 коллективов. Более 5 000 гостей пришли в этом году на семейный праздник и приняли участие в мероприятиях фестиваля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лада» разбилась всмятку от столкновения с опорой ЛЭП в Лужском районе
Инаугурация нового губернатора Санкт-Петербурга назначена на 18 сентября 2019 года
Тело пропавшего во время заказа в Ленобласти таксиста нашли в лесополосе
Больница Ленобласти, в которой мальчик впал в кому после операции, избежит проверки
«Гроза проституток» Вячеслав Дацик возобновил рейды по борделям Петербурга
Грузовик смял скорую помощь, догнав ее на КАД в Петербурге
Пассажирка петербургского такси одолжила у водителя телефон для звонка и списала деньги с его банковского счета
Пять лошадей угнали в Ленобласти, подозревают цыган
«Этого не будет»: Жириновский заявил, что Петербург никогда больше не будет столицей России
У семейной пары в Ленобласти в бане нашли нарколабораторию
Лучшего инспектора по делам несовершеннолетних в Петербурге прибило куском фасада у отдела полиции