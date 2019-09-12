2019-09-12T19:27:50+03:00
Происшествия

«Лада» разбилась всмятку от столкновения с опорой ЛЭП в Лужском районе

Водитель-пенсионер погиб, его пассажир находится в больнице
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Рано утром на седьмом километре дороги «Осьмино-Хилок» водитель ВАЗ 21099 не справился с управлением авто и съехал на обочину, жестко столкнувшись с опорой линии электропередач. От сильного удара «Лада» практически оказалась всмятку и перевернулась на крышу. В машине находились двое мужчин. К сожалению, пенсионер-водитель не пережил роковой случай.

- В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи. 35-летний пассажир получил травмы средней степени тяжести, его оперативно доставили в Лужскую больницу, - сообщает паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» Вконтакте.

Обсуждая трагическую аварию, пользователи соцсетей отмечают, что на грунтовой дороге следует быть предельно аккуратным, особенно на старых машинах ВАЗ, где нет ни электронных помощников, ни антиблокировочной системы, ни функции стабилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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